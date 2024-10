"Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo.” Foi com esse recado para a esposa que Sálvio Vieira viralizou após participar de uma reportagem da Universidade Federal de Santa Catarina para o dia dos namorados em 2013. Agora, ele voltou a ser assunto nas redes sociais por ter anunciado a separação de Marilene e contar que o divórcio foi motivado por divergências políticas entre os dois.





"O que estragou tudo foi a pandemia, que ela ficou isolada e eu não, eu tinha uma rotina diária. E depois veio essa polarização (política) maldita. Mas (o divórcio) foi pela polarização", confessou ao g1. Ele não deu detalhes, mas em seu perfil há algumas publicações de críticas ao presidente Lula (PT) e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





A notícia do divórcio viralizou nas redes sociais, após o engenheiro responder um seguidor em seu perfil. “Ela me abandonou em 06 de março de 2024 e o divórcio consensual saiu dia 16 de Outubro de 2024. Ela argumentou que não estava mais feliz ao meu lado. Agora estou de coração partido”, escreveu.













Ao G1, ele detalhou que a mulher saiu de casa no dia do aniversário dela. "Ela disse que não estava mais feliz comigo. No dia do aniversário dela eu esqueci de dar o abraço pela manhã, daí voltei para almoçar e depois saí novamente. Quando voltei de noite não tinha mais nada, ela já tinha se mudado", contou.











Segundo ele, o esquecimento foi o estopim para o fim da relação, que já estava abalada pelas divergências políticas. Mesmo separado, ele garante que vai manter as fotos com Marilene no perfil. “O amor existia e existe, né, mas o que eu vou fazer", lamentou.





No entanto, em seu perfil do Instagram ele postou uma imagem em um passeio de barco com um recado para a ex. “Marilene, hoje eu sou igual à tainha: solto no mar, sem ninguém pra me pescar”, publicou.