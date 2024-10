Michael Jackson não morreu, está escondido no Brasil e prepara uma vingança contra P. Diddy. Claro que nada disso é verdade, mas a história ganhou popularidade nas redes sociais após um perfil chamado Vega compartilhar vídeos em que imita o Rei do Pop falando em português.





A série de vídeos mostra Michael recebendo telefonema de P. Diddy, preso desde 16 de setembro Diddy e com mais de 100 acusações de agressão, assédio sexual e tráfico de pessoas. No início, ele parece nem um pouco disposto a conversar com o rapper, mas se rende com uma condição: que ele lhe chame de lord (senhor, em inglês).







A história se desenrola e outros personagens, como Will Smith, Beyoncé, Justin Bieber e 50 Cent, aparecem – todos misturando português e inglês. A trama envolve várias teorias da conspiração envolvendo o caso (nenhuma delas com evidências de serem reais).





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Uma delas é que Diddy poderia ter envolvimento na morte por overdose de Michael Jackson, em 2009. Além disso, as acusações de pedofilia contra o astro pop seriam apenas para incriminar o cantor e tirar o foco do verdadeiro criminoso, que seria Diddy.





Michael, então, teria forjado a própria morte e fugido para a cidade baiana de Xique Xique, onde estaria aproveitando a vida longe do caos, com muito churrasco, feijão e “box of good good” – que é como o perfil chama caixa de bombons. O local não foi escolhido por acaso: anos antes, surgiram publicações na internet de pessoas dizendo terem visto o Rei do Pop em um terreiro na cidade.

O cantor também ganhou uma amiga brasileira, Márcia, que, no meme, é funcionária de Michael na Bahia. Além da trama, o vídeo faz sucesso por conta da linguagem, que traz o jeito único do Rei do Pop falar e expressões brasileiras. Veja mais vídeos: