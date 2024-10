Oasis fez sucesso global nos anos 1990 e 2000 com hits como "Wonderwall" e "Don’t Look Back in Anger"

A aguardada turnê de reunião do Oasis, que promete ser um dos maiores eventos musicais de 2025, está cercada de expectativas, mas os irmãos Liam e Noel Gallagher, líderes da banda, decidiram não conceder entrevistas durante a série de shows.

A decisão, que frustrou fãs e a mídia, foi explicada por Liam em uma publicação no X (antigo Twitter), onde ele revelou o principal motivo: a preocupação com perguntas intrusivas que poderiam prejudicar o frágil relacionamento entre os dois.

“Não queremos dar entrevistas porque temos medo que a mídia nos faça perguntas intrusivas e tente encontrar falhas em nosso relacionamento,” afirmou Liam. A relação conturbada entre os irmãos, marcada por brigas que levaram ao fim da banda em 2009, parece ter influenciado a escolha de manter distância da imprensa durante essa nova fase do grupo.

Oasis, que fez sucesso global nos anos 1990 e 2000 com hits como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, volta aos palcos com apresentações confirmadas em países como Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Austrália e México. Contudo, a expectativa por uma entrevista conjunta dos irmãos Gallagher permanece distante, já que, além do receio de discussões públicas, Liam também afirmou que não tem paciência para o processo.

Apesar da ausência de entrevistas, a turnê promete arrecadar cifras astronômicas, com previsão de alcançar £400 milhões, e especula-se que datas para shows na América Latina, incluindo o Brasil, sejam confirmadas para outubro ou novembro de 2025. Para os fãs, a reunião do Oasis é um sonho realizado, ainda que os irmãos optem por manter o silêncio fora dos palcos.







Oasis: quanto cada irmão ganhará com turnê

Após 15 anos de espera, a tão aguardada reunião dos irmãos Gallagher promete não apenas shows memoráveis, mas também um retorno financeiro impressionante. Segundo informações do jornal britânico The Sun, a turnê de retorno do Oasis pode arrecadar cerca de £ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,9 bilhões) em total, englobando vendas de ingressos, patrocínios e mercadorias.

Com isso, cada um dos irmãos deve ver cerca de £ 50 milhões (cerca de R$ 360 milhões) adicionados às suas contas bancárias. Esse valor pode ser ainda maior, pois a demanda por produtos relacionados à banda está em alta, e os irmãos já começaram a explorar diversas parcerias criativas. Entre os itens à venda, estão até mesmo tábuas de passar roupa e fio dental, gerando um burburinho nas redes sociais.

A turnê do Oasis terá início em Cardiff no dia 4 de julho de 2025 e incluirá paradas em cidades como Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin. Após a turnê pela Europa, a banda cruzará o Atlântico para apresentações no Canadá, Estados Unidos e México, onde os fãs demonstraram entusiasmo ao esgotar 500.000 ingressos disponíveis em menos de uma hora.

Recentemente, a banda também anunciou sua passagem pela Austrália, e a expectativa agora se volta para a confirmação de shows na América Latina, com especulações de que as apresentações no Brasil ocorram entre outubro e novembro de 2025.