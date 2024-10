Nesta terça-feira (15/10), serão leiloadas dezenas de fitas com gravações antigas do músico norte-americano Jimi Hendrix, dentre as quais se destacam materiais nunca lançados antes, com caligrafias escritas à mão pelo próprio artista. O leilão será realizado pela Propstore, loja especializada em memorabilia de música, televisão e cinema, em Londres, na Inglaterra.





Na coleção, estão presentes mais de 50 fitas raras, com gravações master - versão final de uma música após diversos processos de produção e finalização do material, pronto para ser comercializado - das músicas de Hendrix, incluindo versões nunca ouvidas de "Little miss lover", "Stone sree" e "Up from the skies".





Segundo o jornal The Guardian, as versões são "muito diferentes em som e duração" daquelas conhecidas pelo público. Por causa disso, existe a expectativa de que apenas a fita com todas essas versões inéditas seja vendida por £ 200 mil, o equivalente a R$ 1,5 milhão.





Dentre outros itens, estão inclusas contas pagas por Hendrix a um médico da Harley Street, em Londres, uma nota de despejo de sua gravadora do apartamento do músico Ringo Starr, dos Beatles, seu primeiro contrato com sua banda, "The Jimi Hendrix Experience", e outros documentos pessoais.





O acervo está à venda por Patricia "Trixie" Sullivan, assistente pessoal do empresário do cantor, Mike Jeffery, de 1966 a 1973. Ela preservou o material mantido por Jeffery em seu escritório desde a morte do chefe.

Três colecionadores viajaram dos Estados Unidos e da Europa continental para examinar os itens do leilão, dada a importância do acervo, enquanto três produtoras analisaram o material para possível uso em documentários e filmes a ser feitos sobre Hendrix.