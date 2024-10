"Beatles '64", novo documentário produzido por Martin Scorsese e dirigido por David Tedeschi, sobre a primeira visita da banda aos Estados Unidos, será exibido no Disney+ a partir de 29 de novembro.





O filme apresenta cenas nunca antes vistas dos Beatles, incluindo momentos raros filmados pelos documentaristas Albert e David Maysles e restaurados em 4K. Estão no documentário ainda imagens do primeiro show ao vivo da banda nos EUA, em Washington, e uma aparição no programa de Ed Sullivan, que foi o evento televisivo mais visto da época, com 73 milhões de espectadores.





As imagens são acrescidas de entrevistas recentes com Paul McCartney e Ringo Starr, além de fãs que tiveram suas vidas transformadas pela banda.

Coincidindo com o lançamento do filme, sete álbuns dos Beatles foram prensados para vinil a partir de suas fitas master originais, em mono, para lançamento em 22 de novembro.

Os discos, inicialmente compilados para serem lançados nos EUA entre janeiro de 1964 e março de 1965, estão fora de catálogo no formato de vinil desde 1995.