Raquel Brito, participante da atual edição de 'A Fazenda', quebrou o silêncio e relatou sua dramática experiência de saúde durante o confinamento. Em entrevista exclusiva ao programa Domingo Espetacular deste domingo (13/10), a jovem compartilhou os momentos de tensão ao lidar com um problema médico enquanto concorria no reality show.

A participante compartilhou que sentiu um mal-estar inesperado durante uma das provas do programa. “Eu comecei a sentir uma dor na região do peito. Tive muita falta de ar e dores de cabeça que me fizeram pensar que iria morrer durante a prova”, explicou Raquel. O episódio alarmante levou ao envolvimento imediato da equipe médica da atração.

O susto tomou proporções ainda maiores quando Raquel percebeu que estava cercada por médicos. “Vi as médicas tentando me reanimar e eu simplesmente apagava e voltava por causa da dor. Foi desesperador”, relatou a participante, que recebeu massagens cardíacas e medicação sem resultados imediatos, segundo sua descrição.

Retirada do confinamento, Raquel foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação do tecido muscular do coração. Este diagnóstico foi divulgado através de suas redes sociais e confirmado pelo hospital onde ela foi tratada. A miocardite, geralmente causada por infecções virais ou autoimunes, pode ocorrer subitamente e envolve riscos significativos à saúde.

Apesar do ocorrido, Raquel enfatizou que entrou no programa em boa saúde, tendo passado por exames médicos rigorosos antes do início do confinamento. “Eu estava ótima, sem dores, e realizava minhas atividades diárias normalmente”, informou. Essa prática faz parte do protocolo para garantir que todos os participantes estejam aptos fisicamente para participar do programa.