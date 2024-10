Foi divulgado um relatório médico apontando que Raquel Brito, influenciadora digital e participante do reality show ‘A Fazenda 2024’, foi diagnosticada com miocardite aguda nesta sexta-feira (11/10).

A condição, que afetou seu bem-estar no fim de semana anterior, resultou em sua internação e eventual desclassificação do programa.

Conforme o boletim médico assinado por Leandro Santini Echenique, coordenador médico de ‘A Fazenda’, Raquel foi internada para investigação de dor torácica. As avaliações clínicas e exames de imagem confirmaram o diagnóstico de miocardite aguda.





Apesar da gravidade inicial, Raquel apresentou boa evolução clínica e recebeu alta com tratamento medicamentoso, embora siga em observação e repouso.





O que é a miocardite aguda?

A miocardite é a inflamação do miocárdio, o músculo do coração, e pode resultar em sintomas como dor no peito, tontura e até complicações mais sérias. A condição pode surgir como uma complicação decorrente de infecções no organismo, tornando a correta identificação e tratamento essenciais para a recuperação do paciente.





Repercussão nas redes sociais

Raquel Brito compartilhou suas atualizações de saúde com seus seguidores por pelo Instagram. Em uma postagem nos stories, ela agradeceu ao doutor Leandro Echenique e sua equipe pelo atendimento prestado, citando-os como uma das melhores equipes de cardiologia de São Paulo. “Tô tão feliz”, mencionou na publicação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Durante sua internação, Raquel desmentiu rumores infundados sobre sua saúde através de um vídeo gravado no hospital. As informações, que alegavam que ela estaria grávida, teria sofrido um infarto ou estaria entubada, foram refutadas por meio de comunicado oficial.