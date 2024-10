'Soltera' ocupa, atualmente, a 48ª posição entre as mais tocadas do Spotify Global

Shakira lançou, nesta sexta (11/10), o clipe de seu novo single "Soltera'. Com participação de Anitta, Danna Paola, Lele Pons e Winnie Harlow, o vídeo foi gravado no mês passado, em Miami, nos Estados Unidos.





Entre as mais tocadas do Spotify, “Soltera” ocupa a 48ª posição atualmente, com um acúmulo de 25 milhões de reproduções na plataforma.

Após seu divórcio com o jogador Gerard Piqué, a cantora lançou diversas músicas sobre a traição do ex-marido e o impacto negativo que o relacionamento teve em sua vida.

Agora, Shakira optou por uma narrativa que valorize sua vida de solteira ao lado das amigas. No vídeo, a cantora acorda de ressaca, depois de uma noite de curtição, com cenas em cassinos e dançando em boates com as convidadas.

Em fevereiro do ano que vem, Shakira virá ao Brasil com sua turnê “LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR”. As apresentações acontecem no dia 11, no Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro) e no dia 13 no Estádio Morumbi (São Paulo). A venda de ingressos para os shows iniciou hoje (11), no site da Ticketmaster Brasil.