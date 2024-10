O ator britânico Aaron Taylor-Johnson, o Pietro Maximoff/Mercúrio de “Vingadores”, é o ator mais bonito do mundo, segundo um estudo realizado pelo cirurgião plástico inglês Julian de Silva. Em sua análise, ele fez um mapeamento computadorizado usando a proporção áurea grega da beleza phi, um cálculo que analisa a disposição do rosto.





Quanto mais a distância entre certas regiões da face até a distância de outra região definida for próxima a 1,618 (phi), mais aquele rosto será bonito. A avaliação feita pelo cirurgião avaliou de 0 a 100% quais rostos mais se encaixavam nesse padrão.









“Essas novas técnicas de mapeamento por computador nos permitem resolver alguns dos mistérios do que torna alguém fisicamente bonito, e a tecnologia é útil no planejamento de cirurgias de pacientes”, explicou o cirurgião em seu site.





“Aaron foi o claro vencedor quando todos os elementos do rosto foram medidos para perfeição física. O que o torna tão excepcional é o formato geral do seu rosto, que, com uma pontuação de 99,2%, está a apenas 0,8% de ser perfeito. A largura e o comprimento do seu nariz também são quase perfeitos, com 98,8%. Ele também tem um queixo lindamente esculpido que pontuou bem com 95%”, apontou.





Lucien Laviscount, que conquistou um exército de fãs por seu papel como Alfie em ‘Emily In Paris’, da Netflix, ficou em segundo lugar e teve a maior pontuação para comprimento e largura de seu rosto, 99,1%”, analisou.









A lista inclui outros queridinhos do públicos, como o irlandês Paul Mescal, de “Gladiador 2”, e Robert Pattinson, o eterno Edward de “Crepúsculo”, que estão em segundo e terceiro lugares, com 92,38% e 92,15%, respectivamente. Veja a lista completa:





Aaron Taylor-Johnson – 93,04%

Lucien Laviscount – 92,41%

Paulo Mescal – 92,38%

Robert Pattinson – 92,15%

Jack Lowden – 90,33%

George Clooney – 89,9%

Nicolas Hoult – 89,84%

Charles Melton – 88,46%

Idris Elba – 87,94%

Shah Rukh Khan – 86,76%