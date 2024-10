Artistas circenses vão se apresentar durante todo o sábado no festival que ocupará alamedas do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no centro da capital

Somos Comunidade é um programa que promove atividades culturais no Morro das Pedras, aglomerado da Zona Oeste de Belo Horizonte, e em Contagem. O projeto social, que teve início em 2014, vem ampliando sua ação por meio de oficinas, aulas e festivais.

Neste sábado (12/10), o programa realizará o festival Somos Todos Um, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, a partir das 11h. Nesta primeira edição após a pandemia, a agenda reúne teatro, música, artes circenses, brincadeiras, palhaçaria e ações sustentáveis.



Voltado para a acessibilidade, o festival vai oferecer cadeiras de rodas, abafadores de som, intérpretes de libras, audiodescrição para pessoas cegas e banheiros exclusivos para pessoas com deficiência.

Jovem do Morro das Pedras estreou como cineasta com o curta "Pandeminas"



Às 18h, estreia o espetáculo “Somos todos um”, com elenco formado por artistas das comunidades beneficiadas e grupos convidados, como o CircoLar, encarregado de acrobacias aéreas.



Com direção musical do violonista Gilvan de Oliveira, o repertório terá canções de Arnaldo Antunes, Zélia Duncan, Tribalistas, Gonzaguinha, Melim, Tim Maia e Negra Li, além da inédita “Somos comunidade”, parceria de Gilvan com Angela Santoro.



“Nosso repertório é construído para trazer a noção complexa de que somos todos um coletivo, uma coisa só, que deve agir em conjunto e prezar pelo que está à nossa volta”, explica Lilian Nunes, diretora-geral e artística do festival.



A logística impressiona: 300 pessoas passarão pelo palco. Ao longo de um ano de preparação, cada equipe realizou os próprios treinamentos. Nos últimos quatro domingos, elas se reuniram em galpões para o ensaio geral.

Documentário revela a história do Morro das Pedras



Entre as atrações estão o Grupo Teatro Entre Elas, composto por mulheres de 40 a 82 anos, aulas públicas de dança, várias oficinas e performances musicais. A Sociedade do Riso, grupo de voluntários criado por Rodrigo Robleño, realizará intervenções de palhaçaria para as crianças.



PROGRAMAÇÃO

• 11h: “Dança circular”, com Grupo Entre Elas



• 11h30: Thiago Delegado, em “SamBaby”



• 14h: Aula pública de dança de salão



• 15h: Performance de alunos do Arte do Saber



• 15h30: Aula pública de balé clássico



• 17h: Musical “Pé de sonho”



• 18h30: Espetáculo “Somos todos um”



>>> Sábado (12/10), das 11h às 20h, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Entrada franca.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

OUTRAS ATRAÇÕES





>>> CONCERTO CEFART

A Banda Sinfônica do Cefart apresenta nesta sexta (11/10), às 19h, concerto para o Dia das Crianças, com trilhas sonoras dos filmes “A Bela e a Fera”, “O Rei Leão”, “Frozen – Uma aventura congelante” (2013), “Pokémon” e “Chaves”. Espetáculo nos jardins do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro), com regência de Gilson Silva. Entrada franca.



>>> FLORES E CANTEIROS

A ação “Palhaço Limão em flores e canteiros”, sob o comando de Vagner Silva, revitaliza espaços degradados de Venda Nova, por meio de oficinas de reciclagem da e instalação de canteiros. A próxima edição ocorrerá no domingo (13/10), na Avenida Oceano Atlântico, 696 (Jardim dos Comerciários), a partir das 15h30, com participação do Palhaço Eurico, Bloco Vejo Flores em Você, Digô Faria e Bruna Ribeiro.



>>> EPOP BH

O 3º EPOP BH chega ao fim nesta sexta-feira (11/10), às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com Marina Mathey, Lucas Grill, Mari Q Lima, Nath Rodrigues, Ana Gabriela, Gustavo Fraga, Vitor Novello, Anna Pêgo e Ray. Entrada franca, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla.



>>> FESTA RUDE

No sábado (12/10), às 20h, a festa RUDE toma conta do Aquilombar (Rua Itapecerica, 865, Lagoinha). Vão se apresentar Emcee Lê, KBrum, Vivi UaiSS e Bebela Dias. Ingressos: R$10 (até 21h) e R$ 15, à venda na plataforma Shotgun. Pessoas trans, travestis, não binárias, indígenas e com deficiência têm entrada franca, mediante inscrição no Instagram (@festarude).



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria