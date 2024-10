O vocalista Bruno Gouveia (ao centro) está animado com o lançamento de "Vou te levar comigo", novo disco do Biquini

A banda Biquini se apresenta neste sábado (12/10) na Oktoberfest Beagá, que será realizada no Expominas a partir do meio-dia, prometendo 12 horas de festa, além de 25 mil litros de chope e três dezenas de rótulos de cervejarias premiadas.

“Vou te levar comigo”, novo disco do Biquini, contou com os convidados Sidney Magal, Fagner, Falamansa, Matheus & Kauan, Guilherme Arantes, Péricles e Alex Escobar. O vocalista Bruno Gouveia diz que a ideia surgiu há seis anos, após o encontro do grupo com Matheus e Kauan, em São Paulo, marcado a pedido dos músicos sertanejos.



“Ficamos surpresos, pois é uma dupla sertaneja, garotos jovens que se interessam pelo som do Biquini”, relembra Bruno. Dali nasceu o convite para os dois gravarem com a banda. “Eles perguntaram se poderiam escolher a canção e optaram por ‘Quanto tempo demora um mês’. O single com Matheus e Kauan que ficou muito legal”, diz.

A partir dali, Biquini buscou mais “encontros inusitados” com pessoas que tinham aquela mesma relação com a banda. Péricles, Fagner, Falamansa, Guilherme Arantes e Sidney Magal, entre outros, aceitaram o convite para gravar.



“Na realidade, é um minielepê com sete faixas. Talvez seja o volume 1, pois encontramos outros artistas com os quais conversamos e acharam a ideia interessante. A ideia é gravar músicas conhecidas do Biquini, inclusive ‘Vento ventania’, que ficaram de fora do projeto”, revela.



Xote e salsa

Em “Vou te levar comigo”, a mistura deu supercerto, comemora Bruno. “‘Dani’, com o Falamansa, virou um xote delicioso. Já em ‘Chove chuva’ procuramos trabalhar uma salsa com o Sidney Magal. Em ‘Janaína’, com Péricles, usamos instrumentos de percussão de samba e emendamos com 'Cotidiano', de Chico Buarque. Cada um trouxe sua característica para que a música ganhasse novos ares”, explica.



O vocalista garante que o segundo volume será realizado com todo carinho. “A gente vai fazer pelo prazer de gravar com pessoas muito legais. Tanto é que o projeto levou quase seis anos para ser finalizado. Houve dois anos de pandemia, não tínhamos como nos encontrar. Tirando esse período, foram quatro anos nos quais a gente foi gravando”, comenta.



Além do Biquini, a Oktoberfest Beagá terá shows das bandas Foo Fighters Cover, Velotrol, Harley Queen e Lurex. O evento vai oferecer praça de alimentação com delícias típicas da culinária alemã, além de apresentações de danças tradicionais daquele país.



OKTOBERFEST BEAGÁ



Sábado (12/10), a partir do meio-dia, no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira). Front stage: R$ 80. Pista: R$ 35. Ingressos à venda na plataforma Sympla. Informações: @oktoberfestbeaga

