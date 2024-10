No Palácio da Liberdade, serão promovidas oficinas de tecelagem e marcadores de páginas, além do percurso "Detetives da liberdade"

Neste fim de semana do Dia das Crianças (12/10) estão previstas cerca de 10 ações de institutos e espaços culturais – públicos e privados – com programação infantil quase toda gratuita, ao longo do sábado, estendendo-se também no domingo, em diferentes locais da cidade.



Começando pelo Parque das Mangabeiras, ao pé da Serra do Curral, será realizada a segunda edição especial do Dia das Crianças do Festival Meu Vizinho Pardini. A programação começa às 9h, na Praça das Águas, com DJ Kriokinha, e segue com contação de histórias, números circenses, apresentações musicais e teatro.



Um dos destaques é o espetáculo “ParaChicos”, do Grupo Maria Cutia de Teatro. Trata-se de um show cênico com canções de Chico Buarque. A trilha sonora conduz a história de Begônia, uma menina que sonha em ser bailarina, mas acaba se tornando palhaça e entrando no mundo do Circo Roliúde.



Lona de circo



“Nesse momento, a gente abre a lona imaginária e brinca com a ideia do Barão ser o dono do circo”, conta a atriz e palhaça Mariana Arruda, que dá vida à Begônia, referindo-se à canção “Bicharada”.



Em cena, o Barão, tão mau quanto o da música, seleciona novos artistas para o circo, o que permite a entrada dos demais personagens da canção (Jumento, Galinha, Cachorro e Gata; todos interpretados por Arruda).



Outro espaço que dedicou programação ao público infantil é a Casa Fiat de Cultura. Amanhã e domingo, será realizada, ao longo do dia, a oficina “Pintura invisível: Arte e química, a mágica acontece”. A proposta da atividade é fazer com que os pequenos criem pinturas a partir de elementos não convencionais, como bicarbonato de sódio e vinagre, para, além de aprender sobre ácido e alcalino, entenderem como a presença deles é revelada pela cúrcuma.

Acesso à arte



“É uma forma de estimular o acesso à arte desde a infância”, ressalta a gestora cultural da Casa Fiat, Ana Vilela. “Será um momento para as famílias lembrarem a importância do lúdico e da criatividade nos processos de construção de conhecimento e geração de novas ideias”, diz ela.



O Palácio da Liberdade também investiu em atividades educativas com o projeto "Ateliê Liberdade: Arte, cultura e patrimônio". No sábado e domingo, serão realizadas as atividades "Tramas da memória", na qual as crianças poderão tecer em diferentes tipos de tear; e "Detetives da liberdade", que promove um périplo pelo patrimônio do Palácio. Além disso, haverá o "Espaço lúdico de experimentações e descobertas", oficinas de marcadores de página e cartografia afetiva, e a oficina de criação de zines "Na rima do meu verso".



Já o Espaço do Conhecimento UFMG preparou sessões especiais no Planetário, oficinas de confecção de bonecas Abayomi, além de contação de histórias. E o Memorial Minas Gerais Vale, que está funcionando temporariamente no bairro Olhos D’Água, separou o domingo para realizar a segunda edição do Quintal do Memorial, com oficinas de criação de brinquedos “Gira mundo, gira-gira”; o pocket show "Sois África", com Tom Nascimento; e a oficina-espetáculo de palhaçaria, dança e circo "Makambabrincantes".



Exposição

“Além disso, também tem outras atividades, como a exposição extraordinária ‘Universo de Leonardo Da Vinci’ que está no Espaço 356 e é uma excelente opção para as crianças . Elas se divertem muito com as interações, com os maquinários e as réplicas”, lembra o gestor do Memorial Minas Gerais Vale, Wagner Tameirão.



O CCBB-BH, por sua vez, terá a mostra “Carroça de Mamulengos – Três gerações de arte brincante”, assim como as já tradicionais atividades do programa CCBB Educativo. A primeira traz a apresentação de dois espetáculos de bonecos ("O Babauzeiro", no sábado; e "Janeiros", no domingo).

Oficinas



Já o CCBB Educativo terá as oficinas “Ateliê criação: Corpo teia” e “Ateliê experimentação: Tear”, no sábado e domingo pela tarde, e contação de história com Roberto de Freitas no domingo. Todas as atividades são gratuitas.



No segmento musical, as opções incluem a 24ª edição do Blues na Praça – Especial Dia das Crianças, no sábado, a partir das 12h, na Praça Alaska do bairro Sion; e o musical infantil “O palco encantado do rock no Brasil – Rock para crianças”, que reúne clássicos de Roberto e Erasmo Carlos, Os Mutantes, Secos e Molhados, Legião Urbana, Titãs, Charlie Brown Jr., O Rappa, Pitty, entre outros. O espetáculo está em cartaz no sábado e domingo, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, e é a única atração que não é gratuita. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e estão à venda na bilheteira do teatro e pelo site Sympla.