Jenna Fischer, atriz conhecida pelo seu trabalho em The Office, revelou em suas redes sociais que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Ela, que interpreta Pam Beesly na comédia, explicou que começou o tratamento em dezembro de 2023 e afirma estar “livre do câncer”.

Fischer contou que precisou passar por cirurgia, além de ciclos de quimioterapia e radioterapia desde que recebeu a notícia. De acordo com a atriz, ela decidiu compartilhar o diagnóstico para encorajar outras pessoas a verificarem os sinais da doença.

Atriz descobriu câncer em exame de rotina

Jenna Fischer explicou que foi diagnosticada com câncer de mama triplo positivo, identificado precocemente. A atriz revelou que descobriu a doença após um exame de rotina realizado em outubro de 2023.

Na postagem, Fischer contou que o tumor era agressivo, necessitando de vários tratamentos. Durante esse período, seu cabelo caiu, e ela precisou usar perucas. Ela ainda mencionou que muitas pessoas não estavam cientes da situação: “Eu precisava de espaços e de pessoas que não soubessem que eu estava com câncer.”

Sua colega de elenco, Angela Kinsey, que interpreta Angela Martin na série, ofereceu apoio à atriz. Jenna relatou que “quando perdi meu cabelo, ela usava chapéus em nossas reuniões de trabalho para garantir que eu não fosse a única.”

Qual o tipo de câncer da atriz?

O câncer triplo positivo, como o de Jenna Fischer, é caracterizado pela presença de receptores hormonais positivos. Isso significa que os tumores são estimulados a crescer por hormônios — estrogênio, progesterona e a proteína HER2 — que são encontrados naturalmente no corpo.

Esse tipo de câncer tem maior probabilidade de responder a tratamentos medicamentosos que impedem que as células cancerígenas se dividam e cresçam. Apesar disso, de acordo com Jenna, “se eu tivesse esperado mais seis meses, as coisas poderiam ter sido muito piores.”