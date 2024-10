O grupo Manacá da Serra apresenta o espetáculo "Pezinho do Manacá, na programação do Parque das Mangabeiras

• FESTIVAL MEU VIZINHO PARDINI – EDIÇÃO DIA DAS CRIANÇAS

Quando: 12 de outubro, sábado, das 9h às 16h

Onde: Parque das Mangabeiras – Praça das Águas

Programação completa no Instagram (@festivalmeuvizinho)

Entrada franca



• OFICINA “PINTURA INVISÍVEL: ARTE E QUÍMICA, A MÁGICA ACONTECE”

Quando: 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, das 10h30 às 12h

Onde: Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários)

Entrada franca mediante retirada de senhas no local.



• PROJETO “ATELIÊ LIBERDADE: ARTE, CULTURA E PATRIMÔNIO”

Quando: 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, a partir das 10h.

Onde: Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, s/nº, Funcionários)

Programação completa no Instagram (@palaciodaliberdademg)

Entrada franca



• SEMANA DA CRIANÇA ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG

Quando: 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, a partir das 10h.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700, Funcionários)

Programação completa no Instagram (@espacoufmg)

Entrada franca



• QUINTAL DO MEMORIAL

Quando: 13 de outubro, domingo, das 10h às 17h

Onde: No Espaço 356 (Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D'Água)

Programação completa: memorialvale.com.br

Entrada franca



• MOSTRA CARROÇA DE MAMULENGOS E CCBB EDUCATIVO

Quando: 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, a partir das 10h

Onde: CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários)

Programação completa: ccbb.com.br/belo-horizonte

Entrada franca mediante retirada de ingresso na recepção ou pelo site



• BLUES NA PRAÇA – ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS

Quando: 12 de outubro, sábado, a partir das 12h

Onde: Praça Alaska, Sion

Entrada franca, mediante retirada de ingresso no Sympla



• “O PALCO ENCANTADO DO ROCK NO BRASIL – ROCK PARA CRIANÇAS”

Quando: 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, às 16h

Onde: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes)

Ingressos à venda por R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) na bilheteria do teatro e no Sympla