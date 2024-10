O jornalista da CNN Anderson Cooper cobriu a chegada do Furacão Milton no meio da tempestade

FOLHAPRESS - O jornalista da CNN Anderson Cooper resolveu ir para o meio do furacão Milton e mostrar a situação na Flórida na noite de quarta (9), justamente no dia em que os estragos pela forte ventania começaram a afetar o local.





A cobertura do repórter tem viralizado nas redes sociais, sobretudo pelo fato de ele ter tido o rosto atingido por um objeto, aparentemente um pedaço de isopor. "Uau, Ok, isso não foi bom", disse ele após o impacto.





Cooper, que estava às margens do Rio Manatee, é um profissional acostumado a fazer reportagens extremas. Apesar disso, não foram poucas as mensagens nas redes sociais de telespectadores preocupados com o bem-estar dele.





Descrito como um dos furacões mais potentes das últimas décadas e temido devido ao alto potencial de destruição, o Milton passou pela Flórida por cerca de 12 horas em que causou diversos estragos.





O olho do furacão saiu pela costa leste do estado, segundo boletim divulgado às 9h pelo NHC (Centro Nacional de Furacões, na sigla em inglês), e os ventos seguiram rumo às Bahamas. Alertas começaram a ser retirados em regiões do estado. Uma autoridade local fala em ao menos 4 mortos.





Em 2021, o âncora da CNN afirmou que não deixaria herança alguma para seu filho, Wyatt, na época com um ano. O comunicador tem uma fortuna estimada em mais de US$ 200 milhões, o que equivale a mais de R$ 1 bilhão.





A declaração foi feita em entrevista ao podcast Morning Meeting, e o jornalista afirmou que não acreditava "em passar adiante quantidades enormes de dinheiro". "Não pretendo ter algum tipo de 'pote de ouro' para o meu filho", continuou.





Cooper afirmou que apoiaria seu filho, oferecendo a ele recursos e pagando por sua educação. "Vou fazer como os meus pais diziam: 'A faculdade será paga, e então você se vira'", completou. O jornalista pontuou que isso seria apenas uma reprodução de sua vivência.