Classificado como um dos furacões mais potentes das últimas décadas, e com alto potencial de destruição, o Milton tocou o solo da Flórida na noite desta quarta-feira (9), na categoria 3, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).





O Milton estava localizado a cerca de 180 km a sudoeste de Orlando e tinha ventos máximos de 205 km/h por volta das 20h40 no horário local (21h40 de Brasília), de acordo com as autoridades.

O Milton, furacão que pode ser o mais forte no golfo do México desde o Katrina, em 2005, foi rebaixado para a categoria 3 na tarde desta quarta após avançar durante a madrugada em direção à costa oeste da Flórida.





O enfraquecimento era esperado e não muda o prognóstico de especialistas, para os quais o Milton ainda será "um furacão extremamente perigoso e grande", segundo o jornal americano The New York Times. Chuvas intensas, erosão e enchentes são esperadas.