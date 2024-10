A jovem cantora canadense Nell Smith morreu aos 17 anos. Conhecida por sua qualidade vocal, a artista participou de um álbum de regravações de músicas de Nick Cave pela banda The Flaming Lips. O projeto foi lançado em 2021, quando Smith tinha apenas 13 anos.

A família de Nell compartilhou a notícia em uma postagem em sua página no Instagram: “É muito doloroso para nós dizer que nossa filha corajosa, talentosa, única e linda foi cruelmente tirada de nós na noite de sábado."

"Estamos cambaleando com as notícias e não sabemos o que fazer ou dizer. Ela tinha muito mais para vivenciar e oferecer a este mundo, mas somos gratos por tudo o que ela viveu em seus 17 anos. Ela deixou uma marca indelével no mundo e um abismo incomensurável em nossos corações. Segurem seus filhos com mais força esta noite e, por enquanto, deixem-nos resolver as coisas. Gritaremos quando precisarmos de você", conclui a mensagem.

Simon Raymonde, CEO da gravadora Bella Union, declarou: “Estamos todos chocados e devastados ao saber do falecimento repentino e trágico de nossa artista e querida amiga Nell Smith, no fim de semana na Colúmbia Britânica. Nell tinha apenas 17 anos e estava se preparando para o lançamento de seu primeiro disco solo no início de 2025.”

Causa da morte é anunciada por cantor

O vocalista da banda The Flaming Lips, Wayne Coyne, lamentou a morte de Smith durante uma apresentação no último domingo (6/10): "Temos um triste comunicado a fazer hoje. Temos uma amiga canadense, seu nome é Nell. Gravamos um disco incrível com ela há três anos, um álbum repleto de músicas de Nick Cave. Recebemos mensagens muito tristes hoje, informando que ela morreu em um acidente de carro na noite passada."

Apesar da declaração, a causa da morte ainda não foi confirmada.

A jovem cantora começou a frequentar os shows do grupo aos 10 anos. Dois anos depois, Nell chamou a atenção de Coyne ao comparecer a uma das apresentações vestindo uma fantasia de papagaio. Desde então, o vocalista manteve uma amizade próxima com a artista e sua família.

Foi o cantor que incentivou a jovem a aprender a tocar violão, o que levou à gravação do álbum de covers durante a pandemia. Nell também participou de uma turnê com a banda The Flaming Lips em 2022.