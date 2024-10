O cantor, compositor e violeiro Chico Lobo chega ao seu 34º álbum. Dessa vez, o artista mineiro manda para o streaming o disco “Chico Lobo & Banda ao vivo na estrada” (Kuarup), com 14 faixas, entre elas, “Disparada” (Geraldo Vandré e Théo de Barros), “Tocando em frente” (Almir Sater e Renato Teixeira) e “Rio de lágrimas” (Tião Carreiro e Piraci).



“O disco segue aquelas comemorações que começaram com o álbum ‘Chico Lobo 60 anos’ (2023). Esse novo trabalho foi gravado no ano passado, na Casa Outono, durante as comemorações do meu aniversário (26 de fevereiro). Fizemos o show para um público reduzido para que pudéssemos cuidar mais da administração da parte técnica”, detalha o violeiro.

A apresentação na Casa Outono, segundo Lobo, é o mesmo show que o artista tem rodado as estradas brasileiras, acompanhado pela banda que já toca com ele há algum tempo. “Então, despertou em mim o desejo de fazer esse disco. Até já havia feito outro ao vivo, que, na verdade, foi para um DVD, em 2005. Confesso que sempre tive receio de lançar um disco ao vivo, mas agora, aos 60 anos, decidi fazê-lo, porque é uma forma da pessoa me ver do jeito que toco e canto, sem muito aparato de estúdio, porque os arranjos partem de mim e da banda.”

A escolha do repertório, diz o violeiro, passou pelo crivo emocional. “Além de olhar um pouco para o meu repertório passado, canto também composições que sempre quis gravar, como ‘Tocando em frente’, que é uma música que me marcou muito. Durante a pandemia, cantava bastante essa canção em minha casa e gosto muito do Almir Sater e Renato Teixeira. Gravei ‘Disparada’, que canto desde quando comecei a tocar viola com meus grupos estudantis, coisa de resistência cultural.”

Lobo lembra ainda que “Rio de lágrimas”, que também entrou no álbum, foi uma das primeiras músicas que seu pai o ensinou na viola. “Nos shows, a gente canta junto, mas ainda não havia tido a oportunidade de gravar essa música. Então, esse disco foi concebido dessa maneira, além da presença de Sérgio Lima Neto, que é um grande produtor e técnico de som."

O artista destaca o retorno que está tendo com o novo álbum nas principais plataformas digitais. “Já estamos com mais de 45 mil streams, o que, para mim, violeiro, artista regional, são números bacanas e que já indicam que teremos muito mais daqui pra frente. Meus números nas mídias sociais estão crescendo. O álbum ‘Viola de mutirão’, que tem Maria Bethânia e Renato Teixeira, chegou em 300 mil streams.” Lobo afirma que o disco também está sendo lançado no formato físico.”



Para cada faixa do álbum, Lobo conta que foi gravado um visual. “No YouTube, já está rodando os clipes das músicas ‘Disparada’, ‘Rio de lágrimas’, ‘Bandeira da paz’ e ‘No braço dessa viola’. Vamos lançando aos poucos, porque é uma estratégia da própria Kuarup. A Rede Minas também se interessou em fazer um especial com esse trabalho. A proposta deles é fazer um programa para o final do ano, abordando os meus 60 anos de vida e 40 de viola.”



Em “Chico Lobo & Banda ao vivo na estrada”, acompanharam o artista, que cantou e tocou viola, os músicos Ricardo Gomes (baixo e vocal), que também assumiu a produção musical do álbum, Léo Pires (bateria) e Marcelo Fonseca (violino). “Com essa turma trago a minha regionalidade, com um som mais universal”, diz o violeiro.

“CHICO LOBO & BANDA AO VIVO NA ESTRADA”



Álbum de Chico Lobo

Kuarup

14 faixas

Disponível nas plataformas digitais e em formato físico