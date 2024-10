A mostra "Fernando Pacheco – Comer com os olhos” será aberta nesta quinta-feira (3/10), às 19h, na Casa Belloni (João Pinheiro, 287 – Funcionários).

A exposição do artista plástico mineiro contará com 32 pinturas feitas em pratos de porcelana, emoldurados em caixas com vidro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Diferentemente do alimento para o corpo, arte é alimento de primeira necessidade para a reflexão e crescimento do ser humano. Comer com os olhos é criar território no qual a fantasia e os mistérios de cada um e da vida encontram diálogo", declarou Fernando Pacheco (foto) em material enviado à imprensa.

As obras ficarão expostas até 19 de dezembro. Informações: (31) 98495-5337.