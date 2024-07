Chico Lobo, Jaime Alem e Nair Cândia apresentam o show inédito “Violas, violões e violeiro”, nesta quinta-feira (18/7) à noite, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O repertório traz criações dos dois compositores, além de releituras de canções de Caetano Veloso, Sidney Miller, Catulo da Paixão Cearense e Geraldo Vandré.



“Eu e Jaime estivemos juntos quando gravei ‘Maria’ com Maria Bethânia, canção minha em homenagem a ela. Para encerrar agora o projeto Uma Voz, Um Instrumento, ele teve a ideia de um show inédito. Jaime pinçou alguma coisa do nosso repertório pessoal, mas também coisas que pudessem contextualizar o encontro da minha viola com a viola e os violões de 12 e seis cordas dele”, diz Chico Lobo.



Jaime Alem foi diretor musical de Maria Bethânia por vários anos. Nair Cândia, mulher dele, será a cantora da apresentação desta noite.



“Concebemos o show em reuniões on-line e nos encontramos depois em um estúdio em Araras, na região serrana do Rio de Janeiro. Ficamos dois dias lá ensaiando. O resultado ficou muito bonito, melodioso, muito brasileiro. Estamos com a ideia de correr o país com o show”, conta Lobo.

Clássicos brasileiros



A apresentação de hoje encerra a edição deste ano do projeto Uma Voz, Um Instrumento, idealizado pelo produtor Pedrinho Alves Madeira. A proposta de “Violas, violões e violeiro” é visitar o Brasil profundo, com arranjos de Jaime Alem.



“Abriremos com ‘Disparada’ instrumental, algo inédito para mim, juntando minha viola com o violão de 12 do Jaime. Faremos a versão instrumental de 'Luar do sertão', passando por ‘A estrada e o violeiro’”, adianta Chico Lobo.



“Busquei a memória do meu pai violeiro, porque Pedrinho pediu para que cantasse ‘Mágoa de caboclo’ com versão mais sofisticada de ‘Tristeza do jeca’. O Jaime e a Nair fizeram uma versão linda de ‘O ciúme’, meio moda de viola”, adianta, referindo-se à canção de Caetano Veloso.



Compositor, instrumentista, arranjador, violonista e violeiro, Jaime Alem diz que o show de hoje é um sonho. “Finalmente conseguimos realizá-lo. Este encontro será muito bonito e uma curtição para nós, algo pessoal. Quem sabe ele deslancha para outras ideias”, comenta.



“Nós três vamos cantar ‘A estrada e o violeiro’. Nair cantará também a minha ‘Doce viola’. É uma canção que a Maria Bethânia gravou e faz parte do repertório de Nair”, informa.



Alem ressalta “a riqueza incrível de repertório e literatura” do mineiro Chico Lobo. “O texto que ele fala é outro mundo para mim”, revela.



“Tive contato com música regional, principalmente no interior de São Paulo, mas não é o meu mundo. Com ele, é um aprendizado, algo que me fascina. Convivo com a música regional e caipira desde a infância, e a aproximação com o Chico só me acrescenta”, conclui.

UMA VOZ, UM INSTRUMENTO



Show “Violas, violões e violeiros”. Com Chico Lobo, Jaime Alem e Nair Cândia. Nesta quinta-feira (18/7), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.