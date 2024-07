O Dia Mundial do Rock foi celebrado nesse fim de semana

O Dia Mundial do Rock foi celebrado no último fim de semana e, para entrar no clima, a Shopee revelou uma lista das 10 bandas que têm os produtos mais procurados em seu site.



Quem lidera é a banda brasileira Charlie Brown Jr, seguida de Slipknot e Sepultura. Veja abaixo a lista completa:



1. Charlie Brown Jr.



2. Slipknot



3. Sepultura



4. Nirvana



5. Linkin Park



6. Raul Seixas



7. Cazuza



8. Queen



9. Blitz



10. U2







A Shopee é uma plataforma de comércio eletrônico on-line que permite aos utilizadores comprar e vender uma grande variedade de produtos. E aí? Você já comprou algo sobre a sua banda favorita?