"No início, em 1955/ O homem não conhecia um show de rock'n'roll. /Todo aquele ritmo/ O homem branco tinha o sentimento. / O homem negro tinha o 'blues'./ E ninguém sabia o que iam fazer./ Mas Tchaikovsky deu a notícia ao dizer:/ Que haja som, e houve som./ Que haja luz, e houve luz./ Que haja bateria, houve bateria./ Que haja guitarra, houve guitarra./ Ah, que haja rock."

A letra (em tradução livre do inglês para o português) de “Let there be rock”, do grupo australiano AC/DC, é uma ode ao rock, estilo surgido na década de 50, filho do blues e de outros gêneros musicais e que tem o dia 13 de julho como sua data de celebração.

Desde 18 de junho, o Estado de Minas vem publicando matérias com curiosidades relacionadas ao rock, na coluna “Entre Acordes”, dos jornalistas Maria Dulce Miranda e Thiago Prata.

Confira abaixo dez textos com algumas curiosidades, lendas e teorias relacionadas ao estilo, que atravessa décadas e gerações e alcança adeptos em todo o mundo. Clique nos links para ler as histórias na íntegra.

Veja por que o Oscar de Christopher Nolan está ligado a famosa banda emo

Após mais de 30 anos de trabalho, o cineasta inglês Christopher Nolan finalmente ganhou seu primeiro Oscar. Com o filme “Oppenheimer”, conquistou a estatueta de melhor direção na cerimônia realizada em março passado. Você sabia que essa história começou há pouco mais de duas décadas ao som do My Chemical Romance, uma das bandas mais famosas do movimento emo?

'Anna Júlia': relembre o dia em que um beatle gravou o hit do Los Hermanos

Em 29 de novembro de 2001, Marcelo Camelo lamentava a morte de um de seus maiores ídolos, George Harrison (1943-2001). “Me sinto como qualquer fã de Beatles que cresceu ouvindo as músicas deles. Estou muito chateado”, declarou o guitarrista e vocalista dos Los Hermanos. No mesmo ano, o multi-instrumentista inglês havia participado de uma versão de “Anna Júlia”, hit do primeiro disco da banda de Camelo, "Los Hermanos" (1999), e que, depois de sua morte, ganharia a conotação de “presente de despedida” ao grupo carioca.

Eloy Casagrande foi ao 'Pistolão' antes de tocar no Sepultura e Slipknot

Enquanto parcela de admiradores apoiou a decisão de Eloy Casagrande, de 33 anos, de deixar o Sepultura e assumir as baquetas do grupo norte-americano Slipknot, parte dos fãs da banda mineira de heavy metal e o guitarrista Andreas Kisser não gostaram dessa mudança de ares. A trajetória do baterista paulista é recheada de curiosidades. Confira aqui algumas facetas do “multiverso” Eloy Casagrande em sua escalada até o panteão dos grandes nomes do metal mundial.

Kiss copiou visual do Secos & Molhados?

Recentemente, os norte-americanos do Kiss venderam seu catálogo de músicas, marca e propriedade intelectual para a empresa Pophouse. A ideia do acordo é expandir e preservar o legado da banda. Incluídas na venda estariam as pinturas faciais (como propriedade intelectual), que são associadas à banda norte-americana. No entanto, a maquiagem clássica é centro de uma disputa entre os roqueiros e o cantor brasileiro Ney Matogrosso.

Raul Seixas, lenda do rock nacional, foi preso como falso Raulzito

Raul Seixas é um dos maiores roqueiros brasileiros. Seu comportamento era tão rock’n’roll que ultrapassou a música e virou até caso de polícia. Além de ficar sob a mira da ditadura militar (1964-1985), o eterno Raulzito participou de uma gangue e foi preso em show após ser confundido com um sósia.

Cobras em jogo: Rita Lee quis ‘matar’ Alice Cooper por causa de uma jiboia

Em março e abril de 1974, Alice Cooper marcou história no Brasil. Os shows em São Paulo e no Rio de Janeiro são considerados os primeiros de um grande artista internacional de rock no país, mesmo em meio à ditadura militar. “Só liberaram nossa permissão de trabalho quando ficaram convencidos de que não haveria qualquer tipo de manifestação política contra o regime nas apresentações. Ainda assim, grupos religiosos tentaram proibir minha vinda ao país”, relembrou o norte-americano à Rolling Stone Brasil em 2017. Sob outro viés, o artista se tornou persona non grata também para uma de suas ilustres fãs, a subversiva Rita Lee (1947-2023). O motivo: uma cobra.

As loucuras e os excessos de Ozzy Osbourne

Como cantor, o inglês Ozzy Osbourne, de 75 anos, ajudou a cunhar clássicos do rock e do heavy metal à frente do Black Sabbath – foram nove álbuns de estúdio com o grupo britânico, entre eles “Paranoid” (1970) e “Sabbath bloody sabbath” (1973) – e na carreira solo, com 12 discos de estúdio com músicas próprias, vide “Bark at the moon” (1983) e “No more tears” (1991). Nascido John Michael Osbourne, o vocalista, no entanto, não se destacou somente por seu trabalho musical e carisma no palco. Protagonizou histórias surreais. Várias delas como extensão de sua irreverência, outras decorrentes dos abusos de álcool e drogas.



No Dia do Rock, relembre a lenda sobre "amizade" de Axl Rose com Alcione



Quando Axl Rose tirou foto com Alcione, teve início uma das maiores fanfics da web. Internautas acreditam até hoje que os dois são melhores amigos, embora a cantora garanta que é só uma relação entre fã e ídolo.

Pepeu Gomes quase entrou no Megadeth e no Living Colour?

Dave Mustaine diz que não. Pepeu Gomes diz que sim. A pergunta: o guitarrista baiano esteve perto de integrar a banda norte-americana Megadeth? E no Living Colour? Isso também é verdade ou falácia?

Marilyn Manson tirou costelas para fazer sexo oral em si mesmo?



Aos 55 anos, Marilyn Manson coleciona diversas polêmicas no currículo. O Anticristo do Rock, apelido herdado de seu álbum “Antichrist Superstar” (1996), é associado a um dos maiores rumores da história do rock. O boato, surgido na década de 1990, diz que Marilyn Manson teria retirado um par de costelas para possibilitar a prática de sexo oral em si mesmo. Mas de onde veio essa história?