Pepeu Gomes garante que foi convidado a entrar no Megadeth e no Living Colour

Dave Mustaine diz que não. Pepeu Gomes diz que sim. A pergunta: o guitarrista baiano esteve perto de integrar a banda norte-americana Megadeth?

Em 2015, o líder, vocalista e guitarrista do grupo de thrash metal foi questionado se teria feito um convite a Pepeu nos anos 80, e a resposta, dada em seu perfil no Twitter, foi curta e grossa: “Não”.

O músico baiano, porém, conta outra versão da história. Há seis anos, em entrevista concedida ao repórter Thiago Prata, ele disse que foi procurado pelo empresário do Megadeth após o Rock in Rio de 1985, evento no qual se apresentou.

“Mas não aceitei o convite e não aceitaria hoje, pois a banda não tem identificação com meu trabalho”, afirmou.

Na mesma entrevista em 2018, aproveitou a deixa para exaltar outro brasileiro, que, naquele momento, formava a dupla de guitarristas com Mustaine. “Acredito que a banda tenha melhorado muito com meu amigo Kiko Loureiro.”

O ex-guitarrista do Angra fez parte do grupo norte-americano de 2015 a 2023.

Living Colour

Pepeu também teria estado na mira da banda Living Colour, que mistura metal e rock com elementos do funk e do blues. Pelo menos, é o que o músico brasileiro garante.

“Fui convidado em 1993, por meio do baterista Will (Calhoun), que ficou meu amigo quando veio ao Brasil, devido à saída do guitarrista Vernon Reid. Mesmo achando que o Living se identificava mais com meu trabalho do que o Megadeth, não pude aceitar o convite devido a contratos e compromissos profissionais”, relatou ele em 2018.

O Living Colour se apresenta no Mister Rock, no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, em 11 de outubro deste ano.

Pepeu Gomes

Pedro Anibal de Oliveira Gomes, o Pepeu Gomes, nasceu em Salvador (BA), em 7 de fevereiro de 1952. O cantor, compositor e multi-instrumentista de 72 anos se notabilizou com o grupo Novos Baianos, lançando clássicos como "Acabou chorare" (1972).

Em carreira solo desde os anos 70, tem "Sexy Yemanjá" como um de seus maiores sucessos comerciais. Parceria com o poeta e compositor Tavinho Paes, a música tornou-se abertura da novela "Mulheres de Areia" (1993), da Rede Globo.

Entre acordes

O “Entre acordes” é a coluna do Estado de Minas que conta histórias e curiosidades do mundo da música e seu impacto na cultura pop. Ao todo, são oito reportagens focadas em grandes nomes do rock mundial.