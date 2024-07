Miltinho, Paulo Pauleira (no alto), Aquiles e Dalmo Medeiros fazem show nesta quarta (10/7), no Rio de Janeiro, para lançar o disco "60 anos de MPB"

Um dos grupos vocais mais longevos do Brasil, o MPB4 comemora suas seis décadas com álbum dedicado ao Quarteto em Cy e a seus fundadores que já se foram, Magro (1943-2012) e Ruy Faria (1937-2018). Com 12 faixas, o disco reúne o primeiro escalão da música popular brasileira: Alceu Valença, Chico Buarque, Dori Caymmi, Edu Lobo, Francis Hime, Guinga, Ivan Lins, João Bosco, Kleiton & Kledir, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e Toquinho.



A festa dos 60 anos será nesta quarta-feira (10/7) no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, onde “60 anos de MPB” (Biscoito Fino) será lançado – o álbum chegou às plataformas de streaming na última sexta-feira (5/7). O quarteto reúne os cantores Aquiles Reis e Miltinho (ambos da formação original), Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti Pauleira.



Nestas seis décadas, o grupo gravou meia centena de álbuns, com canções de Noel Rosa, Milton Nascimento, Chico Buarque, João Bosco e Tom Jobim, entre muitos outros.

Velhos amigos

Aquiles Reis conta que o MPB4 vinha pensando há tempos na comemoração. “A ideia que vingou foi a de convidar 12 compositores com os quais convivemos durante esses 60 anos e aqueles cujas canções nós gravamos”, revela.



“Entramos em contato com eles e pedimos para que cada um escolhesse algo autoral. Com o Ivan, a gente gravou, de comum acordo, ‘Velas içadas’, dele e do Vitor Martins. Já Toquinho escolheu 'Caso encerrado', parceria dele com Paulinho da Viola. O Edu gravou 'Dança do corrupião', música dele com letra de Paulo César Pinheiro.”



Guinga, outro convidado especial, foi lançado pelo MPB4, o primeiro grupo a gravar músicas dele. A escolhida foi “Catavento e girassol”, letrada por Aldir Blanc. Outro velho companheiro, Dori Caymmi, optou por “O cantador”, parceria com Nelson Motta lançada em 1967.

Zuzu Angel e ditadura

Chico Buarque escolheu “Angélica”, parceria dele com Miltinho do MPB4. A bela canção é dedicada à luta da estilista mineira Zuzu Angel para resgatar o corpo do filho Stuart, assassinado pela ditadura militar.

“Para Alceu Valença a gente selecionou ‘Na primeira manhã’, da qual gosto muito. E o João Bosco escolheu 'Prêt-à-porter de tafetá', dele e do Aldir Blanc. 'Parceiros” é a canção do Hime, composta por ele e Milton Nascimento”, conta Aquiles.



A dupla gaúcha Kleiton & Kledir entrou no álbum com “Paz e amor”, feita durante a pandemia. “Na época, os dois nos convidaram para gravar com eles no momento em que todo mundo estava trancado. Gravamos cada um na sua casa, no celular, uma loucura. Mas ficou maravilhoso”, diz Aquiles. Quando a crise da COVID passou, MPB4 e Kleiton & Kledir fizeram um show.



“Paulinho da Viola trouxe a genial ‘Coisas do mundo, minha nega’, um samba antológico. Do Milton Nascimento, a gente escolheu uma parceria dele com Fernando Brant: ‘Notícias do Brasil’.”



Quem mora no Rio trabalhou no estúdio da Biscoito Fino; Toquinho gravou em São Paulo; Alceu Valença, em Olinda. “O legal é que os registros das gravações foram filmados. Temos o projeto de lançar um documentário com quatro episódios, estamos na batalha para conseguir viabilizar isso”, informa Aquiles.

"Primeira linha"



De acordo com ele, o repertório do novo trabalho é “de primeira linha”, com belas canções lançadas ao longo das últimas seis décadas. “O MPB 4 se entregou a elas com uma satisfação enorme, com orgulho muito grande. A gente olha para trás e vê o que passou, tudo o que conseguimos realizar. Avaliamos também aquilo que não conseguimos realizar e continuamos insistindo. A gente está aí na guerra, na batalha, cantando sempre com muito prazer”, afirma.



O show desta quarta-feira terá clima de congraçamento, adianta Aquiles. “Estamos muito felizes, este é o mote da história toda. É uma vida toda, pois chegar a 60 anos de carreira profissional não é fácil”, conclui.

60 ANOS DE MPB





“NOTÍCIAS DO BRASIL”

De Milton Nascimento e Fernando Brant

Participação de Milton Nascimento

“O CANTADOR”

De Dori Caymmi e Nelson Motta

Participação de Dori Caymmi

“PRÊT-À-PORTER DE TAFETÁ”

De João Bosco e Aldir Blanc

Participação de João Bosco

“CASO ENCERRADO”

De Toquinho e Paulinho da Viola

Participação de Toquinho

“VELAS IÇADAS”

De Ivan Lins e Vitor Martins

Participação de Ivan Lins

“DANÇA DO CORRUPIÃO”

De Edu Lobo e Paulo César Pinheiro

Participação de Edu Lobo

“ANGÉLICA”

De Miltinho e Chico Buarque

Participação de Chico Buarque

“CATAVENTO E GIRASSOL”

De Guinga e Aldir Blanc

Participação de Guinga

“COISAS DO MUNDO, MINHA NEGA”

De Paulinho da Viola

Participação de Paulinho da Viola

“NA PRIMEIRA MANHÔ

De Alceu Valença

Participação de Alceu Valença

“PAZ E AMOR”

De Kleiton e Kledir Ramil

Participação de Kleiton & Kledir

“PARCEIROS”

De Francis Hime e Milton Nascimento

Participação de Francis Hime