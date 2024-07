'Sempre me lembrarei do seu grande senso de humor', declarou Robert Avellanet, um dos ex-integrantes do grupo musical, sobre Adrián (foto)

O cantor Adrián Olivares morreu no México aos 48 anos. Ele ganhou notoriedade como integrante do grupo Menudo, que fez grande sucesso no início da década de 1990. A notícia da morte foi divulgada por colegas do grupo na última segunda-feira (8/7) sem detalhes sobre a causa da morte.

Leia também: Conheça Pimpa, a cadela italiana símbolo da liberdade, que chega hoje a BH

Sérgio Blass compartilhou uma foto antiga ao lado de Adrián, e escreveu: “Voe alto, irmãozinho. Muita força para sua família. Você sempre foi maduro para sua idade, e seu carisma era inigualável. Você sempre será um dos bons e para sempre viverá no nosso coração”.

Robert Avellanet, que também fez parte do Menudo nos anos 1990, publicou uma foto do rosto de Adrián e expressou seu choque com a notícia. “Força para sua família. Feliz transição para sua alma. Sempre me lembrarei do seu grande senso de humor. Encontramo-nos lá, irmão. Descanse em paz, Adrian”, disse Robert.

O Menudo, formado no fim dos anos 1970, teve várias mudanças até encerrar suas atividades em 2009. Adrián integrou a terceira formação do grupo, sendo o primeiro cantor não porto-riquenho a participar da banda. O artista mexicano esteve no Brasil em 1990, promovendo o álbum “Os últimos heróis” com os demais integrantes. Ele permaneceu até o encerramento temporário em 1993.