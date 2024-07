RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em meio a um SBT em estado de ebulição --provocado, em grande parte, pela saída de Eliana, a consequente mudança na programação dominical promovida por Daniela Beyruti e até embates públicos entre Patrícia Abravanel e Lívia Andrade--, Cíntia Abravanel, de 61 anos, a filha "número 1" de Silvio Santos, quer mais é distância de todo esse bafafá. "Nessa altura da minha vida, eu procuro ficar quieta".





No Rio de Janeiro para acompanhar o início da temporada carioca do musical 'Hairspray', Cintia, que é produtora teatral, esteve na cidade como espectadora: ela é mãe de Tiago Abravanel, uma das estrelas da montagem, e de Lígia, que trabalha na administração do espetáculo.





Em uma entrevista com o F5 uma hora antes de espetáculo, Cíntia contou que não tem a menor vontade de assumir um cargo no SBT e nunca quis trabalhar na TV. Ela também opinou sobre a saída de Eliana da emissora: "Não vejo nenhum problema. O Tiago não estava na Globo? Por que a Eliana não poderia ir? Está tudo certo". Leia abaixo os melhores trechos da conversa:





Eliana na Globo

Acho que é vida que segue. Ela talvez tenha cumprido a missão dela e está traçando novos caminhos. O SBT também não está procurando novos caminhos? As minhas irmãs estão assumindo cargos, a Daniela [Beyruti, vice-presidente] com sangue novo... então. Acho que faz parte e não vejo nenhum problema. O Tiago não estava na Globo? Por que a Eliana não poderia ir? Tudo certo.





Lívia Andrade x Eliana

Eu não tomo partido. Para falar a verdade, não sei direito o que aconteceu. Não vi nem procuro saber. Se soubesse o que tinha acontecido, ia falar para as duas e aí não iria ficar legal (risos). Nessa altura da minha vida, procuro ficar quieta. Faço parte do conselho das acionistas e é lá que tenho que tratar e dar minhas opiniões. E eu dou.

Trabalhar na TV

Deus me livre e guarde. Nunca quis trabalhar na televisão. Eu tenho um gênio muito forte e não conseguiria fazer do meu jeito. Foi muito bom ter ficado no teatro, fazer um trabalho incrível com o Centro Cultural. Me sinto realizada. Acho importante a gente saber qual é o nosso lugar. Tive o meu lugar, que era o teatro, e agora, nas artes plásticas.





O SBT

O SBT é das minhas irmãs. Se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas... Lidar com ego, vaidade... É difícil.





Divisão de herança

O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui. Ele curte tudo e pergunta também. Outro dia ele perguntou sobre a TiJama (marca de pijamas de Tiago Abravanel).





Relação com as irmãs

A diferença de idade entre nós é muito grande, sou de outra geração, mas me dou bem com todas. Assim como meu pai, estou sendo avó dos meus sobrinhos e é muito legal. A Renata, por exemplo é um ano mais velha que minha primogênita e aí é um outro tipo de relação. A gente está se descobrindo. Neste último Carnaval, nós duas viajamos para Cancún para nos conhecermos melhor. Foi muito legal. Quero ser amiga de todas. É claro que, como em toda família, existem arranca-rabos, né? Mas somos unidos.





Silvio Santos

O meu pai está ótimo. Às vezes ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça. O que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudade das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais. Ele é um senhor de 94 anos! Não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar. Ele passou o bastão para a Patrícia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Se um dia ele quiser voltar, ele volta.





'Musical Hairspray'

É uma produção do Tiago e da Lígia [a caçula de Cíntia. Tiago é o filho do meio, e Vivian, a mais velha] e eu estou muito feliz e orgulhosa dos dois com essa produção digna da Broadway. Estou deixando um bom legado e sei que eles vão cuidar bem das nossas produções culturais.





Aposentadoria

Já fiz a minha parte e agora estou lá em casa pintando, me dedicando às artes plásticas. Claro que se eles precisarem de ajuda, eu ajudo porque a produtora não sai de mim, mas procurei me afastar. O mérito é deles e está sendo muito gostoso ser espectadora.