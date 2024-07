O cantor Zé Vaqueiro lamentou a morte do filho mais novo, Arthur, que completaria 1 ano de idade no fim de julho. O menino é o terceiro filho do artista com Ingra Soares.

"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", compartilhou Zé Vaqueiro nas redes sociais.

Arthur morreu na noite desta segunda-feira (8/7) de disfunção múltipla dos órgãos. O bebê nasceu com a síndrome de patau, uma condição rara que causa problemas de má-formação no rosto e nos membros e também nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

Em maio, Ingra e Zé Vaqueiro celebraram a ida de Arthur para casa pela primeira vez. No entanto, o bebê sofreu uma parada cardíaca e voltou ao hospital um dia após alta.

Casados desde 2021, os dois também são pais de outras duas crianças: Nicole e Daniel.