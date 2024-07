Quase 20 anos após o lançamento do filme "O Diabo Veste Prada", o sucesso de bilheteria está prestes a ganhar uma continuação. Segundo um dos maiores veículos de Hollywood, o Deadline, a Disney, atual detentora dos direitos da produção, está desenvolvendo a sequência.





Leia: As loucuras e os excessos de Ozzy Osbourne

Aline Brosh McKenna, roteirista do filme original, foi chamada para escrever o roteiro. O diretor do longa, David Frankel, também está em negociação para retornar. Wendy Finerman, produtora do primeiro filme, já está confirmada no projeto.





Informações divulgadas pela Variety detalham a nova trama, que irá explorar a carreira de Miranda Priestly (Meryl Streep) em meio ao declínio das publicações impressas. A poderosa editora-chefe da revista Runway terá que lidar com a transição para o digital e enfrentar sua antiga assistente, Emily Charlton (Emily Blunt), que agora é uma executiva influente com milhões de dólares para investir em publicidade.





Elenco original

Ainda não está claro quais membros do elenco original retornarão para a continuação. Anne Hathaway ainda não foi confirmada e recentemente se posicionou contra uma continuação. Detalhes sobre o retorno de outros atores, como Emily Blunt, também não foram divulgados.





09/07/2024 - 07:52 Filho do cantor Zé Vaqueiro morre aos 11 meses de idade

09/07/2024 - 09:30 Conheça o marido da apresentadora Tati Machado

09/07/2024 - 09:17 Time de Neymar confirma o nascimento de terceira filha do jogador Leia mais

Baseado no livro de Lauren Weisberger, "O Diabo Veste Prada" foi lançado em 2006 e arrecadou US$ 326,7 milhões mundialmente. O filme contou com Meryl Streep no papel de Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andrea Sachs e Emily Blunt como Emily Charlton.





Leia também: Aguinaldo Silva lança o livro de memórias "Meu passado me perdoa"

A trama relata a experiência de uma jovem funcionária de uma revista de moda enfrentando desafios e humilhações de sua chefe exigente, enquanto tenta sobreviver ao ambiente competitivo do trabalho.





A produção rendeu a Meryl Streep um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. O filme está disponível no Star+.