Tati Machado é casada com o diretor de fotografia Bruno Monteiro

Tati Machado, 32, foi a campeã da Dança dos Famosos, do Domingão, e se tornou o assunto da semana. Após o programa, a apresentadora marcou presença na festa de Luciano Huck ao lado do marido, Bruno Monteiro, que é cineasta, operador de câmera e diretor de fotografia. Os trabalhos mais conhecidos que contam com sua participação são "Vale o Escrito", "Línguas da Nossa Língua", "Blitz, o Filme" e "Palace II".





Tati e Bruno se conhecem desde a adolescência e estão juntos há 13 anos. No Saia Justa, ela contou que eles engataram um namoro primeiro e só depois transaram.





A jornalista sempre se refere ao marido como "mozão" - apelido que acabou pegando na Globo. Os dois moravam no Rio de Janeiro e mudaram para São Paulo devido ao trabalho dela. "Ele foi a pessoa que me deu mais força, é meu parceiro, meu fechamento, meu mozão", disse Tati a Ana Maria Braga em 2023.





Ele parabenizou a mulher no Encontro: "Vim dizer para a campeã da Dança dos Famosos 2024: mozão, sua trajetória até aqui não foi fácil, não tem sido fácil. Tudo o que você se propõe a fazer não faz pela metade, você coloca corpo, alma e coração. Hoje você está colhendo esse fruto, é porque foi muito merecedora de tudo isso. Você viveu esse dança 24 horas durante esses quatro meses. Você foi muito merecedora desse título. Você e Diegão emocionaram Brasil, estou muito orgulhoso da trajetória de vocês, tem que aplaudir vocês."