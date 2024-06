Após alguns meses de expectativa, o que já era sabido nos bastidores se confirmou: Eliana foi anunciada nesta quinta-feira (27) como a nova apresentadora da Globo. A loira fará projetos em diferentes plataformas e estreia no segundo semestre.





Ela será uma das participantes do Saia Justa, que estreia totalmente remodelado em agosto, juntamente com Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. No ano que vem, Eliana será a nova apresentadora do The Masked Singer Brasil no lugar de Ivete Sangalo, que pediu para deixar a atração.

No comunicado, a Globo diz que Eliana irá detalhar os seus projetos na edição do próximo domingo (30) do Fantástico. Já Eliana afirma que é um sonho realizado trabalhar na maior emissora do país. "Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!", diz.

Em um vídeo postado no Instagram, Eliana também comemora a contratação. Nele, ela sai de casa para trabalhar com o crachá da Globo já pronto. O vídeo já viralizou nas redes sociais.





Trajetória na TV

O último programa de Eliana no SBT foi ao ar no último dia 23 de junho, quando terminou seu contrato com o canal de Silvio Santos.

Eliana foi revelada após ser descoberta por Silvio Santos em 1991. Logo em seguida, a loira estreou como apresentadora infantil.

Ficou na TV até 1998, quando se transferiu para a Record. Retornou ao SBT em 2009, novamente pelas mãos do dono da emissora. Desde 2019, Eliana era vice-líder de audiência nas tardes de domingo, e vencia com frequência Rodrigo Faro, seu principal concorrente na Record.

Nos últimos tempos, porém, a apresentadora tinha seu programa questionado por telespectadores, que apontavam um estilo longe do que foi seu habitual. Eliana também reclamou de falta de investimentos internamente.