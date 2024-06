Por Vitor Blanco

Cabelinho se apresentou no Palco Tejo do Rock in Rio Lisboa no último domingo (23/6), em Portugal. A repórter Ines de Brito Nogueira, da rádio Mega Hits, ao entrevistar o funkeiro, falou muito rápido, o que fez com que Cabelinho não entendesse a pergunta devido ao sotaque português.

“O quê?”, essa foi a resposta do funkeiro para a pergunta feita por Ines. A repórter fez a pergunta novamente mas dessa vez falando mais devagar para que Cabelinho entendesse.





Ines brincou com a situação em suas redes sociais após o trecho da entrevista viralizar no Brasil: “É oficial, sou um meme no Brasil”.