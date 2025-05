Vídeo: bolas de fogo cruzam o céu em MG; veja o que dizem especialistas

Vídeos que mostram supostas bolas de fogo cruzando o céu assustaram moradores de Minas Gerais na noite desta quarta-feira (14/5). As imagens foram capturadas em várias cidades do interior do estado, especialmente no Norte e no Vale do Jequitinhonha. Relatos também foram registrados no Vale do Mucuri, nas regiões Norte e Central. Veja:

O fenômeno também foi visto na Bahia, em Goiás e no Distrito Federal. A reportagem teve acesso a um vídeo gravado por uma moradora de Brasília. “Eu estava passando na lateral do Senado, na N1, em direção ao Palácio do Planalto, quando vi isso no céu”, disse Veronica Marques Tavares.

Tentando entender o que estava acontecendo, internautas levantaram a hipótese de que se tratava de um meteoro, o que foi descartado por Luis Cavalcante, professor do Planetário de Brasília. “As características observadas nos vídeos mostram que eles têm uma fragmentação muito alta e cruzam o céu em velocidade baixa, o que caracteriza lixo espacial”, explicou em entrevista ao Correio Braziliense.

Luis explicou que o fenômeno — de objetos atravessando os céus do Brasil — será cada vez mais comum, pois o número de satélites abandonados no espaço está aumentando. "Esse tipo de observação vai ficar muito mais comum, porque o número de satélites está aumentando e o lixo espacial também. Então vai ficar mais frequente", destaca.

A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Bramon (sigla em inglês para "Brazilian Meteor Observation Network"), também apontou nas redes sociais que se trata de lixo espacial.

A mesma avaliação foi feita pelo astrônomo Sérgio Sacani, que comentou em tom de humor em sua página no X (antigo Twitter) intitulada Space Today. "Não fujam para as montanhas! É simplesmente a reentrada de um lixo espacial! Isso é normal de acontecer! Fiquem bem!", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia