Elevador despenca em obra e deixa 8 trabalhadores feridos no Sul de Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um elevador de carga despencou do oitavo andar de um prédio em construção em Alfenas, no Sul de Minas Gerais, deixando feridos oito dos nove trabalhadores que estavam na estrutura. O acidente de trabalho ocorreu na tarde desta quarta-feira (14/5), por volta das 15h30, segundo o Corpo de Bombeiros.

As vítimas sofreram ferimentos diversos, incluindo cortes na cabeça, traumatismo cranioencefálico e suspeitas de fraturas na costela e no braço. Alguns trabalhadores apresentavam alteração no nível de consciência, informou a corporação.

Quatro deles ficaram presos na estrutura do elevador e precisaram ser resgatados por meio de técnicas de corte e expansão da lataria para garantir acesso e retirada segura.

Após os primeiros atendimentos, todos foram encaminhados ao Hospital Universitário Alzira Velano, no município.

“A Defesa Civil esteve presente para avaliação da estrutura e adoção de medidas preventivas. A Polícia Civil também foi acionada e realizou perícia no local. O engenheiro responsável pela obra foi notificado e acompanha os desdobramentos”, declarou o Corpo de Bombeiros em comunicado.

