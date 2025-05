MP descobre que preso por tráfico em Minas produzia pornografia infantil

Um homem, que não teve a idade confirmada, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta quarta-feira (14/5) pelos crimes de produção, armazenamento e distribuição de pornografia infantil. Ele mora na cidade de Formoso, na Região Noroeste do estado.

A denúncia inclui um pedido de prisão preventiva. No entanto, o denunciado já está preso desde dezembro do ano passado, quando o MPMG deflagrou a operação Raio X, que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em seis cidades — duas em Goiás e uma na Bahia. Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária, incluindo o de um policial militar, além de 23 mandados de busca e apreensão.

Na ocasião, a operação também incluiu a apreensão de aparelhos telefônicos e a quebra de sigilo de dados. Na análise de um dos celulares, os investigadores encontraram indícios de crimes de pornografia infantil praticados por um dos alvos da investigação.

“O celular continha milhares de conteúdos de exposição e abuso sexual de crianças e adolescentes, alguns produzidos pelo próprio denunciado e veiculados em aplicativos de mensagens. O MPMG iniciou, então, novo Procedimento Investigatório Criminal (PIC), que se desdobrou na nova denúncia”, informou a assessoria do Ministério Público nesta quarta-feira, ao divulgar o indiciamento.