Montes Claros decreta emergência por aumento de doenças respiratórias

A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, decretou situação de emergência em saúde em decorrência do aumento de casos de doenças respiratórias na cidade. O decreto tem validade de 180 dias e foi publicado no Diário Oficial do Município dessa terça-feira (13/5).





Com a medida, o município pode reorganizar os serviços de saúde da rede pública; dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao atendimento da emergência; remanejamento de profissionais e insumos; aquisição de materiais e medicamentos; contratação e extensão de carga horária de profissionais e serviços indispensáveis à resposta à emergência.





“Enquanto persistir o estado de emergência em saúde pública, as redes hospitalares que prestam serviços ao SUS deverão adotar medidas administrativas para priorizar a disponibilização de leitos clínicos de suporte ventilatório e de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, para os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)”, estabelece um trecho do decreto.





O decreto determina ainda que a Secretaria Municipal de Saúde pode intensificar a vigilância epidemiológica, tornando obrigatórias as notificações e testagens; ampliar as ações de imunização contra Influenza e COVID-19; articular com os governos do estado e federal para apoio técnico e logístico.





De acordo com o painel de vigilância de síndrome respiratória aguda grave da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), de janeiro a 12 de maio, são 8.805 hospitalizações pela doença e 489 mortes no estado.





De acordo com a SES-MG, até o momento, 18 municípios já decretaram situação de emergência:





Belo Horizonte,

Betim,

Caratinga,

Conselheiro Lafaiete,

Contagem,

Diamantina,

Divinópolis,

Ipatinga,

Lagoa Santa,

Mariana,

Montes Claros,

Pedro Leopoldo,

Ribeirão das Neves,

Santa Luzia,

Sete Lagoas,

Uberlândia,

Unaí,

Vespasiano

