Médicos estão sem receber em Juiz de Fora; hospital 'culpa' a prefeitura

Cerca de 50 médicos contratados como Pessoa Jurídica (PJ) pelo IBG Saúde, que gere o Hospital Dr. João Felício, em Juiz de Fora, estão com o pagamento em atraso. De acordo com o hospital, a falta de pagamento se dá pelo atraso no repasse efetuado pela Prefeitura de Juiz de Fora.

"O Hospital confirma o não pagamento dos médicos da Porta da Rede de Urgência e Emergência devido ao atraso no repasse do incentivo estadual Valora Minas. Ele é destinado a financiar a Porta 24h para atendimento do infarto. O serviço está devidamente contratualizado, é de prestação continuada e, segundo o estado, o repasse foi realizado em fevereiro de 2025 para quitar o 1º quadrimestre de 2025", informou o hospital.

O Hospital Dr. João Felício é especializado em consultas cardíacas, sendo muito importante para os moradores de Juiz de Fora e Zona da Mata. De acordo com a direção do hospital, alguns médicos têm pensado em paralisar as atividades por causa dos atrasos.

"Estamos contando com a paciência da equipe que aguarda receber. Mas já começa a ameaçar parar por falta de pagamento. Os demais compromissos tem sido honrados com os recursos atinentes a cada serviço", informou o hospital em nota.

A direção do hospital ressaltou que apenas os médicos PJ estão com salário atrasado.

"O governo de Minas já fez o repasse do recurso à Prefeitura de Juiz de Fora em fevereiro. O valor é referente ao primeiro quadrimestre do ano. Sem o repasse da Prefeitura, o hospital não tem como garantir o pagamento dos médicos contratados como PJ, já que o recurso recebido pelo SUS é insuficiente para cobrir todos os custos", afirma a direção do Dr. João Felício.

Governo de Minas confirma o repasse

Em nota enviada ao Estado de Minas, o governo de Minas confirmou que realizou o repasse para a Prefeitura de Juiz de Fora. A administração estadual, no entanto, informou não saber exatamente qual valor vai para cada hospital, já que o recurso é transferido para o Fundo Municipal de Saúde. Neste ano, R$ 37 milhões foram repassados dos cofres estaduais para a prefeitura. "A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informa que os repasses de recursos estaduais para o município de Juiz de Fora se encontram regularizados".

O Executivo de Juiz de Fora informou que começou os repasses para o Hospital Dr. João Felício. "A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou o processo de repasse de recursos ao hospital que segue o obrigatoriamente todas as etapas legais, com a previsão de conclusão dos trâmites nos próximos dias".

De acordo com a PJF, o atraso não compromete o funcionamento do hospital e o serviço que é prestado no local.