Veja quanto vai custar para acessar a sala VIP da rodoviária de BH

Duchas, buffet completo, sofás de couro e estações de trabalho são alguns dos recursos que vão compor a sala VIP da rodoviária de BH, o Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip). O espaço vai ser inaugurado nesta quinta-feira (15/5) e o tempo limite de permanência vai ser de três horas, com possibilidade de prorrogação mediante novo pagamento.

O valor para acesso ao espaço, que ficará aberto 24 horas por dia, vai ser R$ 49,90 a partir deste domingo (18/5). Para prorrogar o tempo de permanência, a cobrança será por hora, mas o valor ainda não foi divulgado.

Nesta sexta-feira (16/5) e sábado (17/5), o preço vai ser promocional, com três horas a R$ 30.

Os quartos privativos, opções que chamam a atenção, têm custo diferente para acesso. O valor será de R$ 99,90 por duas horas e as horas subsequentes a R$ 30.

A área VIP, que estará localizada no mezanino da rodoviária, conta também com climatização, wi-fi, tomadas e TVs com programação própria.

Os espaços não vão ser limitados apenas aos viajantes. Qualquer pessoa que quiser acessar vai poder usufruir da experiência VIP. Mas a capacidade máxima do espaço não foi informada.

Empresas parceiras

O governo estadual informou que o acesso poderá ser feito de diversas formas, mas não revelou detalhes sobre as empresas parceiras.

Entre as opções, estão passes avulsos adquiridos diretamente no local ou por meio de parcerias com empresas de ônibus, bancos, bandeiras de cartões de crédito, agências de turismo e plataformas de relacionamento.

O espaço será operado pela empresa privada Sala VIP BH. Já a rodoviária é administrada pela Terminais BH. O acordo foi firmado com o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), em 2022.

Acolhimento, conforto e inovação

“A Sala VIP BH é resultado de uma parceria que valoriza o passageiro e entende a rodoviária como um espaço de acolhimento, conforto e inovação. Ao ceder a área para implantação deste projeto, reforçamos nosso compromisso com a melhoria contínua da experiência de quem passa pelo terminal”, afirma a diretora executiva da Terminais BH, Vanessa Costa.

Em comparação com as salas VIP's do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira, o espaço exclusivo do terminal rodoviário está mais barato.

Muitos dos benefícios são os mesmos, como buffet liberado e wi-fi. Mas, no aeroporto, os preços para os viajantes que não têm convênio com as empresas parceiras, que garantem a gratuidade no acesso, são a partir de R$ 200.

Para conquistar

A inauguração do novo espaço pode ser um diferencial para conquistar novos viajantes, especialmente com o protagonismo que a empresa de viagens Buser conquistou.

Em 2024, mais de 1,5 milhão de passageiros em Belo Horizonte embarcaram com a empresa, crescimento de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior — de 1,3 milhão para 1,5 milhão.

O crescimento foi sete vezes maior que o fluxo de passageiros do terminal rodoviário da capital mineira, que apresentou aumento de apenas 2,4% de 2023 para 2024 — 7,1 milhões para 7,2 milhões.

Conquistar passageiros é o atual desafio, afirmou a diretora-executiva da rodoviária, Vanessa Costa, que assumiu o cargo em setembro de 2022, já na gestão da concessionária Terminais BH.



