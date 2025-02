Buser registra crescimento sete vezes maior que rodoviária de BH

Em 2024, a empresa de viagens Buser transportou mais de 1,5 milhão de passageiros em Belo Horizonte, registrando um crescimento de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior (de 1,3 milhão para 1,5 milhão).

O crescimento é sete vezes maior que o fluxo de passageiros do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), que apresentou aumento de apenas 2,4% de 2023 para 2024 (7,1 milhões para 7.2 milhões).

No total, a empresa atende atualmente mais de 120 cidades mineiras e conta com 2,5 milhões de clientes cadastrados no estado. De acordo com a Buser, o destino mais buscado pelos moradores de Belo Horizonte foi Rio de Janeiro (RJ), seguido de São Paulo (SP), Cabo Frio (RJ), Montes Claros, no Norte de Minas, e Vitória (ES).

Segundo Kalil Rodrigues, head de planejamento e precificação da Buser, o crescimento da empresa reflete a consolidação do modelo de fretamento digital no país. “Nosso modelo já é popular, e as ações de marketing, somadas ao boca a boca, ajudaram a impulsionar a marca. Hoje, a Buser é uma alternativa viável para quem busca preços mais acessíveis e flexibilidade na hora de viajar”, explica.

O diferencial, segundo plataforma, é o oferecimento de passagens por demanda, intermediando empresas fretadora com grupos de clientes buscando rotas específicas.

O head destaca que o modelo da empresa ajudou a reduzir preços no setor rodoviário. “Nossos preços podem ser até 60% mais baratos que os praticados em rodoviárias, o que força uma adaptação do setor tradicional. Isso implica a rodoviária a oferecer melhores condições, aprimorar o agendamento e o cancelamento online, de forma mais prática e menos burocrática. Nossa intenção é tornar as viagens mais democráticas”, explica.

A rota Belo Horizonte-Rio de Janeiro foi a terceira mais viajada pela plataforma em 2024, ficando atrás apenas das conexões São Paulo-Rio (1º) e Rio-São Paulo (2º).

A reportagem fez um levantamento dos valores de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, partindo de Belo Horizonte, modalidade semileito, a partir das 18h do dia 25 de fevereiro. Na plataforma da Buser, a média dos valores encontrados foi de R$ 98,4, enquanto na plataforma de passagens online do terminal rodoviário de BH, a média das passagens com as mesmas especificações ficava em torno de R$ 199,99. O valor é 103,2% mais caro que o preço oferecido na plataforma da Buser.

Segurança

Ainda segundo o executivo, a empresa tem investido na segurança e qualidade do serviço, com rigorosos critérios para a seleção de fretadores parceiros. “Temos uma equipe dedicada à análise da frota, avaliando manutenção, quilometragem e tempo de uso dos ônibus. Esse controle garante que os passageiros tenham uma experiência segura e confortável”, afirma. O head explicou que a Buser investe em monitoramento de riscos e que a plataforma trabalha com empresas pequenas e grandes.



Além do fretamento colaborativo, a Buse hoje atua também como serviço de revenda de passagens em parceria com viações que operam linhas regulares, saindo de rodoviárias. O segmento já responde por aproximadamente 20% do faturamento total da empresa.

Desafios para 2025

Atualmente, a Buser está presente em mais de 120 cidades de Minas Gerais e avalia a possibilidade de expandir sua atuação. “Ainda há muitas cidades a ser atendidas, mas a expansão depende da viabilidade operacional, que inclui a existência de demanda e operadores interessados”, explica Rodrigues. O perfil dos passageiros varia entre jovens estudantes, trabalhadores que fazem a ponte Belo Horizonte-São Paulo e turistas em períodos de alta temporada.

Para 2025, a empresa será patrocinadora do Campeonato Mineiro de Futebol, com presença em todos os jogos da competição por meio de placas publicitárias nos estádios da primeira divisão. “Essa ação reforça nossa conexão com Minas Gerais, onde iniciamos nossas operações em 2017. Mais do que uma ação publicitária, queremos celebrar a cultura e o esporte do estado”, destaca Rodrigues.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata