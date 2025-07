Cantor morre após barco virar no Rio São Francisco

Um pequeno barco, com seis ocupantes, afundou no Rio São Francisco, na cidade homônima, no Norte de Minas Gerais, na tarde deste sábado (5/7). As vítimas foram socorridas por pescadores, mas uma delas morreu: o cantor Emerson Cristian, de 23 anos.



De acordo com testemunhas, seis homens faziam a travessia do Rio São Francisco, partindo da área urbana do município em direção ao outro lado rio para, possivelmente, atividade de lazer. Eles não usavam coletes salva-vidas e estavam em pequeno barco movido a motor, conhecido popularmente na região como “rabeta”, que não suportou o excesso de peso e afundou.

Pescadores que estavam em dois barcos nas proximidades socorreram as vítimas, que estavam se afogando. Mas não conseguiram resgatar Emerson Cristian, que afundou nas águas e afogou-se. O corpo dele foi resgatado horas depois e encaminhado para uma funerária de São Francisco.



A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência e as causa do acidente ainda deverão ser apuradas pela Polícia Civil. Segundo um morador de São Francisco que fez uma postagem numa rede social, há a suspeita de que ocupantes do pequeno barco teriam feito o uso de bebidas alcoólicas.

Quem era o cantor Emerson Cristian

Emerson Cristian era cantor e animava festas regionais. A Prefeitura de São Francisco divulgou nota de pesar pelo falecimento dele. A publicação lembrou que Emerson “destacou-se nos grandes eventos da região, onde encantava o público com sua voz marcante e carisma”.



O corpo de Emerson Cristian deverá ser sepultado neste domingo (6) no Cemitério Municipal de São Francisco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia