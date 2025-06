MG: homem faz desafio com amigos e morre afogado em represa

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O corpo de um homem, de 27 anos, que morreu afogado em uma represa em Monte Santo de Minas, na Região Sul do estado, foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na manhã deste domingo (22/7). A vítima se afogou ao participar de um desafio com dois amigos para tentar atravessar o reservatório nadando, na noite de sexta-feira (20/6).

Segundo os bombeiros, durante a travessia da represa, o homem acabou submergindo e não voltou à superfície. Testemunhas contaram que o rapaz tinha sido visto, pela última vez, próximo a uma boia de sinalização localizada no centro da represa. Elas relataram ainda que o homem teria consumido bebida alcoólica antes de entrar na água.

Os pertences da vítima estavam em um banco de uma praça próxima do reservatório. Os objetos foram recolhidos pela Polícia Militar e entregues à família do jovem. Os bombeiros informaram que a represa tem cerca de 2,5 m2 de extensão e 3 m de profundidade.





O corpo do homem foi localizado a aproximadamente 10 metros da margem. Ele estava com calça jeans, camiseta e descalço. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os procedimentos legais e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os exames de necropsia.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação quanto aos riscos de nadar em locais não apropriados, principalmente sob efeito de álcool e em horários noturnos.