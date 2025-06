BH: homem embriagado cai no Ribeirão Arrudas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Domingo de manhã é um momento em que muitas pessoas reservam para fazer exercício físico, como uma caminhada. É o que faz um senhor de 55 anos, que sempre pratica exercícios na Avenida dos Andradas, na região de Santa Tereza e Horto, em Belo Horizonte. Mas surpresa dele, ao chegar ao cruzamento com a Avenida Silviano Brandão, ouviu gritos de socorro. Um homem estava caído no leito do Ribeirão Arrudas.

Imediatamente, ele entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para pedir ajuda. Uma viatura foi enviada ao local. Os militares, usando cordas, acessaram o local onde o homem estava caído e gritando muito.

Logo de cara, os bombeiros identificaram que o homem estava embriagado e talvez seja por esse motivo que ele tenha caído no leito do ribeirão. Em seguida, passaram a examiná-lo e notaram que ele tem uma fratura na mão direita.

Usando uma escada e uma maca, os bombeiros retiraram o homem do leito do Arrudas e o levaram, de ambulância, para a UPA Leste, para ser medicado. A vítima se mostrava confusa e não explicou, ainda, o que aconteceu.

