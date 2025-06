Homem discute com companheira e cai de viga ao atravessar ribeirão

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 42 anos, foi socorrido ao cair de uma viga que corta o Ribeirão Arrudas na Avenida Teresa Cristina, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O caso ocorreu na altura da Vila São Paulo, na madrugada deste quinta-feira (5/6).

Segundo informações recebidas pelos militares, o homem discutiu com a companheira, subiu na viga para atravessar o ribeirão, desequilibrou-se e caiu no canal. O casal estava alcoolizado na hora do acidente, informou o Corpo de Bombeiros, que resgatou a vítima da queda.

O homem caiu na parte seca do córrego, uma queda de aproximadamente 10 metros de altura.

Os bombeiros desceram de rapel e içaram a vítima, que ficou com ferimentos na cabeça, tórax e abdômen, mas sem sinais aparentes de fratura. Apesar do susto, o homem estava consciente e orientado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima para atendimento hospitalar.