Carro desgovernado atropela três pessoas e prensa criança em portão em BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Três pessoas, incluindo uma criança de 10 anos, ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite dessa quarta-feira (4/6), na Região de Venda Nova de Belo Horizonte.

Uma testemunha relatou à Polícia Militar que o carro VW Gol trafegava na rua Antônio Marçal Sampaio, no bairro Mantiqueira, quando invadiu a contramão da direção, bateu em um Fiat Uno estacionado e atropelou as vítimas na calçada. A criança ficou prensada entre o carro e o portão de um imóvel.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do carro Gol, de 61 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, foi encontrado com confusão mental, não se lembrava do acidente e acredita que passou mal na direção.

Ele ainda relatou que apenas se lembrava que a região estava sem energia elétrica e escura, mas não se recordava de como o acidente aconteceu.

A condutora do Fiat Uno, de 36 anos, afirmou que deixou o veículo estacionado na rua e não presenciou a ocorrência. Ao retornar para o carro, encontrou o carro amassado.

Além da criança, uma mulher, de 51 anos, e um homem, de 53, foram atingidos. A mulher foi resgatada com fratura no calcanhar esquerdo. A criança foi socorrida com fratura na perna esquerda e o homem precisou de atendimento hospitalar. Os três foram levados para o Hospital Risoleta Neves.

O condutor do Gol também foi levado para atendimento. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.