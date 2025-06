Homem é assassinado a tiros na porta de salão de beleza

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 37 anos, foi assassinado a tiros em frente a um salão de beleza em Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (4/6).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar patrulhava o bairro Santa Cruz, na Região Nordeste, quando recebeu a informação do crime. O homem foi encontrado caído na entrada do salão já sem sinais de vida.

Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta preta se aproximaram do local, o garupa desembarcou e disparou diversas vezes contra a vítima, que estava de pé na porta do estabelecimento. O homem caiu ao chão e, mesmo assim, o garupa seguiu disparando tiros.

Uma manicure do salão deu uma versão diferente da que relataram as testemunhas. Ela afirmou que fazia a unha da vítima na hora do crime e foi atingida de raspão na cintura. A mulher dispensou atendimento médico.

Moradores da região ainda apontaram quem seriam os autores do crime, que são envolvidos com tráfico de drogas. No endereço de um deles, a PM sentiu forte odor de maconha e encontrou a porta da residência aberta.

No interior do imóvel, segundo o boletim de ocorrência, os militares viram duas pessoas fumando entorpecentes e uma certa quantidade de dinheiro na mesa. Questionados, eles negaram envolvimento com o crime.

Um dos homens, de 23 anos, relatou que, horas antes, emprestou a moto para o amigo, de 25, e, quando foi buscar o veículo, foi convidado pelo colega a fumar maconha. Antes disso, ele estava jantando na casa da mãe.

Já o amigo confessou que estava usando a moto para entregar drogas na região e que é gerente do tráfico na região. Ele disse que ficou sabendo do assassinato ao ver viatura na região e negou envolvimento.

Na casa, a PM encontrou quatro buchas de maconha, três porções de haxixe e uma quantia de dinheiro. A dupla afirmou que as drogas eram para consumo próprio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As drogas, o dinheiro e três celulares foram apreendidos. A dupla foi detida por tráfico de drogas e encaminhada para a delegacia.