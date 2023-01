R$ 250 mil em haxixe apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária

A quantidade de haxixe, 19 quilos, numa motocicleta surpreendeu os patrulheiros (foto: PMRv)

A criatividade dos traficantes para tentar despistar a polícia é cada vez maior. No entanto, nem sempre, consegue-se enganar a fiscalização. Na manhã desta terça-feira (24/1), em um flagrante, Polícia Militar Rodoviária (PMRv) aprendeu uma carga de haxixe escondida num compartimento secreto de uma motocicleta. A droga foi em R$ 250 mil. Eram 19 quilos.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 50 da Rodovia MG-255, próximo a Itapagipe, na divisa de Minas Gerais com São Paulo.

Ao ser interceptado pelos patrulheiros, o motociclista, de 27 anos, demonstrou nervosismo. Isso despertou a desconfiança dos patrulheiros, que ao verificarem a motocicleta, encontraram, num compartimento junto do tanque de combustível, uma camuflagem, que escondia 62 invólucros da droga.

O motociclista foi preso e levado, juntamente com a droga, para a Delegacia de Frutal. Os policiais identificaram a procedência - já se sabe que é Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul - e agora querem saber a quem seria entregue, em Belo Horizonte.