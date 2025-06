Morre Heros, cão policial que ajudou a apreender 7 toneladas de drogas

A Policia Rodoviária Federal (PRF) comunicou nesta quarta-feira (4/6) a morte do cão policial Heros, que auxiliava a corporação em operações de combate ao crime. Companheiro fiel dos policiais, segundo a PRF, Heros se aposentou em 2024 e morreu em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde vivia com seu tutor.

"Nosso querido Heros nos deixou. Um verdadeiro herói de quatro patas, que dedicou a vida ao combate ao tráfico de drogas nas rodovias do estado", lamenta em nota a corporação. Heros foi doado pelo Instituto Federal de Muzambinho, no Sul de Minas, e passou a integrar a PRF com apenas seis meses de idade, em 2017. Desde então, marcou os policiais ao participar de operações na região de Pouso Alegre.

Em 2021, foi transferido para Contagem, onde atuou na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante sua carreira, estima-se que o cão tenha sido responsável pela apreensão de cerca de 7 toneladas de entorpecentes, segundo a PRF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A morte de Heros representa mais do que a despedida de um animal de serviço. É a perda de um colega, de um amigo, de um guerreiro inteligente, disciplinado e carinhoso", finaliza a nota.