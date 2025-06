Polícia impede furto de carga de laticínios na BR-381 no interior de Minas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediu um furto de carga de laticínios na BR-381, na altura do KM 611, em Oliveira, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (4/6).

O fato ocorreu no pátio de um restaurante. Durante uma ronda de combate à criminalidade, com ênfase ao furto e roubo de cargas na Rodovia Fernão Dias, os policiais entraram no local e encontraram uma carreta carregada de laticínios com o compartimento de carga arrombado.

Ao lado do veículo, estava um segundo caminhão, já carregado com parte da carga furtada. Os suspeitos de envolvimento na tentativa de furto fugiram ao notar a aproximação da viatura policial.

Durante uma vistoria no veículo em que os materiais seriam transportados, os agentes observaram que havia inconsistências entre a placa e outros elementos de identificação.

Foi constatado que o segundo caminhão estava com a placa clonada. Além disso, ele havia sido furtado em 29 de maio, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a PRF, a carga furtada foi entregue ao condutor da carreta, e o veículo utilizado na ação, apreendido e encaminhado para a Polícia Judiciária local para os procedimentos legais cabíveis.