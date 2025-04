Grande BH: caminhoneiro é ameaçado de morte durante roubo de carga de carne

Um caminhoneiro, de 41 anos, foi ameaçado de morte durante o roubo da cargade carne bovina que transportava. Mais de quarenta caixas di produto foram levadas. O caso aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (24/4) no bairro Chácaras Reunidas Santa Terezinha, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista estava com o caminhão estacionado dentro de um condomínio quando sentiu o veículo balançar, por volta das 2h. Ele desceu da cabine e viu três homens retirando caixas do baú refrigerado, que estava com a porta arrombada.

Aos militares, ele relatou que questionou os suspeitos e um deles ordenou que os outros o matassem. Na sequência, um carro branco parou ao lado deles e o motorista ordenou que o trio colocasse o caminhoneiro dentro do carro.

O homem fugiu e conseguiu abrigo em outro caminhão estacionado, de onde acionou a polícia. De acordo com ele, a nota fiscal já havia sido entregue à empresa compradora da mercadoria e cerca de 43 caixas foram roubadas.

Testemunhas relataram aos policiais que um segundo veículo de cor escura estava nas proximidades, no momento do crime, possivelmente fazendo uma cobertura. Ainda segundo elas, o veículo branco foi visto em direção à BR-040.

A avenida estava escura, não tem câmeras de segurança e as testemunhas não viram as placas dos carros. Nenhum suspeito foi identificado ou preso, e a carga ainda não foi recuperada. O caso segue com a 7ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.

