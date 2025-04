Vídeo: incêndio atinge prédio residencial no Bairro Sion

Um incêndio atingiu um prédio residencial na noite desta quarta-feira (23/4) no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Os militares foram acionados após receberem um chamado relatando que um apartamento estava em chamas na Rua Grão Mogol.

Imagens recebidas pelo Estado de Minas mostram o momento em que equipes do Corpo de Bombeiros chegam ao local. No vídeo é possível perceber, por meio de uma janela, que as chamas estão intensas no interior do imóvel.

Até o momento não há informação sobre vítimas.

