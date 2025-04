Grande BH: incêndio em empresa mobiliza bombeiros na manhã desta terça

Um incêndio na Empresa Geosol, no bairro Angicos, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã desta terça-feira (22). No local, havia muita fumaça e pequenas explosões.

De acordo com os militares, o fogo foi controlado por populares. Diante do cenário, as primeiras equipes dos bombeiros que chegaram ao local dispensaram as demais. Os militares irão realizar o rescaldo que ficou concentrado em um ponto.

Segundo informações preliminares, as chamas tiveram início no interior de uma capela nas dependências da empresa, possivelmente desencadeadas por uma reação química entre produtos armazenados no local.

Até a publicação desta matéria, não há informações confirmadas sobre vítimas.